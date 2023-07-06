التحقيق في العثور على كوكايين بالبيت الأبيض.. والاستخبارات تجمع بيانات الزوار

اكتشفت إدارة الإطفاء في واشنطن مسحوقا أبيض اللون عُثر على داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الأحد، وعثر عليه في الجناح الغربي الذي يضم المكتب البيضاوي، ومكاتب عمل يستخدمها مساعدو الرئيس، ما أدى إلى إخلاء المكان بشكل سريع لمدة قصيرة، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

أجهزة الاستخبارات تحقق في كيفية وصول المخدر إلى البيت الأبيض

وفي الوقت الذي عثر فيه على الكوكايين، كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأسرته جميعا في منتجع كامب ديفيد الرئاسي.

وبدورها تحقق أجهزة الاستخبارات في كيفية وصول مخدر الكوكايين إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى جمع بيانات آخر الزوار، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

وذكر مسؤول بارز لشبكة سي بي إس، أن مخدر الكوكايين عُثر عليه داخل خزانة صغيرة يستخدمها العاملون في البيت الأبيض والزوار على حد سواء لترك هواتفهم المحمولة، ما اضطر لغلق البيت الأبيض لمدة قصيرة مساء يوم الأحد بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش.

مخدر الكوكايين محظور في كافة الولايات المتحدة

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس، أن الأجهزة الاستخباراتية ستقوم بالبحث في كيفية دخول المخدر إلى هذا المكان.

ويقوم العاملون في البيت الأبيض بدعوة أصدقائهم وأقاربهم للقيام بجولة في الجناح الغربي، ويترك الزوار هواتفهم المحمولة وجميع أغراضهم الخاصة في خزائن صغيرة عند البهو الخارجي، وصرحت وقتها بيير أن المنطقة التي عثر على الكوكايين فيها هي منطقة يقبل عليها الضيوف بكثافة، ونحن لدينا ثقة بأن عملاء الاستخبارات سيصلون إلى كافة الحقائق.

وعلى جانب آخر، علم الرئيس بايدن بما حدث ولكنه لم يُجب علي أسئلة الصحفيين عن هذا الأمر، ويحظر مخدر الكوكايين في كافة الولايات المتحدة الأمريكية بحسب قانون مكافحة المواد المخدرة.