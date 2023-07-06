«الأرصاد»: منخفض الهند والكتل الهوائية المحملة بالبخار سبب الشعور بالحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بينما المناطق الموجودة في جنوب الصعيد تصل لـ40 درجة مئوية خلال فترات النهار، ويوجد ارتفاع في نسب الرطوبة في الجو، لذلك يزداد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بقيم أعلى من المُعلنة بنحو من درجتين إلى 3 درجات.

ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين عبر القناة الأولى، أن ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة في الجو يرجع إلى تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي الذي تصاحبه كتل هوائية حارة، موضحة أن هذه الكتل الهوائية تمر على البحر المتوسط، ثم تتحمل بكميات كبيرة من المياه، وبالتالي نسبب ارتفاع نسب الرطوبة وتأثيرها على أغلب المحافظات.

الطقس خلال فترة النهار

وتابعت أن المناطق المطلة على البحر المتوسط تسجل أعلى نسب رطوبة، إذ تتراوح نسب الرطوبة خلال فترات الليل بين 80% و90%، بينما المناطق الداخلية تكون بين 70% إلى 75%، لذلك الطقس خلال فترة النهار يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية «شمال وجنوب الصعيد» فضلا عن شمال وجنوب سيناء.

وأشارت إلى عدم تكون سحب لذلك لا يتم حجب أشعة الشمس التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة تنخفض خلال فترة الليل مع وجود نسب رطوبة في الجو، وتكون الأجواء في الساعات الأولى ليلا تكون رطبة على أغلب محافظات الجمهورية، بينما تكون معتدلة بشكل كبير بساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر نظرا لوجود نشاط نسبي للرياح بدون رمال أو أتربة.