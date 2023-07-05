قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، 7 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشخاص على حاجز عسكري نصبته قرب مستوطنة حجاي المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

القوات الإسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في نابلس شمال الضفة، والواقعة إلى الجنوب من جنين، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما أسير محرر بعد تفتيش منزليهما، وفي بيت لحم إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وكانت الليلة الماضية قد شهدت العديد من المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وخاصة مدينة الخليل، وقمعت قوات الاحتلال بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع مسيرات للتنديد بعدوانها على جنين، والذي استمر يومين قبل انسحابها منتصف الليلة الماضية، وأسفر عدوان الاحتلال في جنين ومخيمها عن ارتقاء 12 شهيدًا وإصابة 140 آخرين.