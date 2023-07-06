تفاصيل إنشاء فندقين بمنطقتي أبراج مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

أعلنت الحكومة عن إنشاء فندقين بمنطقتى أبراج مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، وذلك بناء على العقد الذى شهده توقيعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس.

جاء توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة «سيتي ايدج للتطوير العقاري» نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة «هيلتون» بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبموجب عقدي الشراكة، تقوم مجموعة «هيلتون» بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق «دوبل تري- Double Tree» في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون كايرو أولد بمنطقة سور مجرى العيون.

وقع على عقد الشراكة كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، وسام دياب، مدير التطوير بمجموعة «هيلتون»، وجاء الإتفاق كالتالى:

فندق هيلتون كايرو أولد بمنطقة سور مجرى العيون

- تشغيل فندق «هيلتون سور مجرى العيون» نهاية عام 2026.

- سعة الفندق 218 غرفة وجناحًا.

- يضم الفندق عدد من الخدمات الأخرى التي تشمل قاعات احتفالات.

- يضم الفندق « جيم، وسبا، وحمام سباحة، ومطاعم».

فندق «دوبل تري- Double Tree»

- يتم تشغيل فندق «دوبل تري» في منطقة مثلث ماسبيرو في 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا.

نقلة حضارية في منطقتي ماسبيرو وسور مجرى العيون

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين، بمنطقتين كانتا في الماضي «عشوائيتين» ومُسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة، مؤكدا أن الدولة بذلت فيهما جهودًا غير مسبوقة، واحدثت فيهما نقلة حضارية، شجعت كُبرى الفنادق العالمية على التقدم لإدارة وتشغيل فنادق بهما.