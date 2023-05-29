مدير مشروع مثلث ماسبيرو: 30 أسرة تسلمت مفاتيح وحداتهم

قال المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إن تكلفة تطوير مشروع مثلث ماسبيرو بلغت ملياراً و650 مليون جنيه تقريباً، وتبلغ مساحة مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو 6.2 فدان، وتم الانتهاء من المشروع بنسبة إنجاز تخطت 98%، مشيراً إلى أنه تم تقديم 3 خيارات للأهالى قبل انطلاق المشروع.. و920 أسرة تملك عقود ملكية اختارت الرجوع إلى المنطقة بعد التطوير.

برجان سكنى إدارى وفندقى على مساحة 8500 متر يحتوى كل منهما على 5 بوديوم و2 جراج للسيارات تحت الأرض و3 أبراج سكنية تجارية ترفيهية

وأضاف «نسيم»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك 30 أسرة تسلمت مفاتيح الوحدات السكنية فى العمارات الجديدة وجارٍ التجهيز لنقل متعلقاتهم ويوجد بالمشروع برجان سكنى إدارى وفندقى على مساحة 8500 متر ويحتوى كل منهما على 5 بوديوم و2 جراج للسيارات تحت الأرض و3 أبراج سكنية تجارية ترفيهية.. وإلى نص الحوار:

كيف تم التعامل مع سكان منطقة مثلث ماسبيرو قبل تطويرها؟

- قامت محافظة القاهرة بالتواصل مع جميع سكان المنطقة الذين لديهم عقود ملكية بالمنطقة، وأتاحت لهم عدداً من الخيارات المرضية لهم، قبل تنفيذ الإزالة والتطوير، وبلغ عدد السكان الذين تم حصرهم قبل عملية تطوير المنطقة 4500 أسرة، قدمت المحافظة عدداً من الخيارات لهم، الأول تمثل فى حصول مالكى العقود على مبلغ مالى نظير الوحدة، والثانى الانتقال لسكن بديل بمشروع حى الأسمرات وتسلم وحدة سكنية بديلة، والثالث الرجوع والسكن مرة أخرى داخل وحدة سكنية بالمنطقة عقب تطويرها، والحصول على قيمة إيجارية للسكن خلال فترة تطوير المنطقة، وبلغ إجمالى عدد الأسر التى اختارت الرجوع مرة أخرى 920 أسرة وجميعهم لديهم عقود ملكية بالمنطقة.

ما مكونات مشروع تطوير مثلث ماسبيرو؟

- يتكون مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من برجين للإسكان البديل، يتكون كل برج من 18 طابقاً، بالإضافة إلى برج إدارى يضم عدداً من الوحدات المخصصة للنشاط الإدارى بارتفاع 18 طابقاً، وأخيراً برج استثمارى يتكون من 23 طابقاً، بجانب تخصيص الطابق الأول من جميع الأبراج للنشاط التجارى لخدمة سكان الأبراج، كما تم تخصيص البدروم والدور الأول علوى كجراجات للسيارات، وذلك لتقليل الكثافة عن شارع 26 يوليو، وتوفير مكان خاص لسكان أبراج المشروع، ومنعاً لتكدس السيارات أمام المشروع.

ماذا عن باقى المشروعات الاستثمارية بمنطقة مثلث ماسبيرو؟

- تضم خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو أيضاً عدداً من المشروعات الاستثمارية، الجزء الأول يضم برجين يطلان على شارع الجلاء، وهما برج سكنى إدارى، وبرج فندقى، ويبلغ ارتفاعهما 16 طابقاً، على مساحة 8500 متر، ويحتوى كل برج منهما على 5 بوديوم و2 جراج للسيارات تحت الأرض، والجزء الثانى يضم 3 أبراج سكنية تجارية ترفيهية، هى: «أبراج النيل ماسبيرو» تطل على كورنيش النيل مباشرة، بعد إزالة 7 عمارات موجودة على الكورنيش حالياً، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة كهرباء لخدمة مثلث ماسبيرو بالكامل.

ما قيمة تكلفة مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو؟

- بلغت تكلفة التطوير ملياراً و650 مليون جنيه تقريباً، وتبلغ مساحة مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو 6.2 فدان، حيث تم الانتهاء حالياً من المشروع بنسبة إنجاز تخطت 98%، وتم الانتهاء من مرحلة التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية داخل المشروع، كما تم ترقيم الوحدات السكنية داخل برجى الإسكان البديل.

إلى أين وصل «مثلث ماسبيرو» الآن؟

- تمت عودة السكان إلى برجى الإسكان البديل، بعد تقديم خطاب مرفق المياه وشركة الكهرباء، ويتم التسكين حالياً داخل برج a، وبمجرد الانتهاء سيتم تسكين سكان برج b، وتم التسليم وفقاً للقرعة العلنية التى حددت الوحدات السكنية لكل ساكن، وبالنسبة لعدد الأسر التى تم تسكينها داخل برجى «الإسكان البديل»، فتم تسكين 30 أسرة، وتسلموا نسخ مفاتيح الوحدات السكنية، وحالياً جارٍ التجهيز لنقل متعلقاتهم إلى داخل الوحدات السكنية، ومن ثم الاستقرر والعيش داخل هذه الوحدات.

أبراج الإسكان البديل

تتكون أبراج الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو من 5 بنايات متصلة داخلياً، ويتكون الدور الواحد من كل برج من 26 شقة، وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام، سيتم تخصيصها وفقاً لعدد أفراد الأسرة، ويضم كل برج 10 أسانسيرات، لخدمة السكان، وتوفير عدد منها احتياطياً فى حالة تعطل واحد منها، لصعوبة الصعود على السلم، نظراً لارتفاع الأبراج.