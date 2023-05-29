%70 من أهالي مثلث ماسبيرو يحصلون على مقابل مادي.. و9% يذهبون لـ«الأسمرات»

«التنمية الحضرية»: برجان للإسكان البديل يضمّان 18 طابقاً بإجمالى 936 وحدة سكنية والعمارات تحفة معمارية

وضعت الدولة عدة اختيارات لأهالى منطقة ماسبيرو خلال عملية تطوير المنطقة، فالدولة ممثلة فى صندوق تطوير المناطق العشوائية وفّرت 3 خيارات، الأول الحصول على سكن بديل فى حى الأسمرات، والثانى الحصول على التعويض المادى، والثالث هو الرجوع مرة أخرى للمنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث الشامل، مقابل الحصول على قيمة إيجارية حتى الانتهاء من المشروع.

وأكد صندوق التنمية الحضرية أن 70% من أهالى المنطقة فضّلوا الحصول على المقابل المادى، وكان مناسباً لهم ولرغباتهم، وحدّد صندوق تطوير المناطق العشوائية 60 ألف جنيه للغرفة الواحدة، بجانب 40 ألف جنيه كدعم اجتماعى للأهالى، فيما فضّل 9% من أهالى «ماسبيرو» الحصول على وحدة سكنية فى حى الأسمرات، وتم تسكينهم فيه بالفعل، و21% من الأهالى فضّلوا العودة مرة أخرى إلى المنطقة عقب الانتهاء من تطويرها كاملة، والسكن بها، سواء بالتمليك أو الإيجار، وشملت تلك النسبة 920 أسرة.

وبعد انطلاق مشروع التطوير تبدّلت منطقة مثلث ماسبيرو وتحولت من المبانى العشوائية المتهالكة التى جار عليها الزمن، إلى أبراج تسر العين والقلب، يصل ارتفاعها إلى 18 طابقاً، مرصوصة بجوار بعضها كأنها قطعة معمارية واحدة، لا يوجد لها مثيل أو شبيه فى المناطق المجاورة أو المحيطة بها.

وجاءت خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو شاملة مشروع الإسكان البديل، بمقصد توفير وحدات سكنية لأهالى المنطقة الذين فضّلوا الرجوع لمنطقتهم، والسكن بها بعد الانتهاء من التطوير والتجديد الشامل.

ويضم مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، برجين للإسكان البديل يضمّان 18 طابقَاً، بإجمالى 936 وحدة سكنية، ويتكون الطابق الأول من الأبراج من محال للنشاط التجارى لخدمة سكان الأبراج، والبدروم والدور الأول علوى مخصصان لجراجات السيارات، والدور الأرضى تجارى، كى يكون متنفساً لسكان الأبراج. وتتصل الأبراج السكنية، داخل مشروع السكن البديل داخلياً، وتتكون من 5 بنايات، وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف ومطبخ و2 حمام وصالة.

ويتكون مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو من دور بدروم «جراج سفلى» بمسطح 19220م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضى «تجارى» بمسطح 16970م2، ودور أول «جراج علوى» بمسطح 15800م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنياً بإجمالى 468 وحدة سكنية بكل برج، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنياً بإجمالى 134 وحدة سكنية.

وأضاف صندوق التنمية الحضرية، أنه تم تسليم الوحدات السكنية بأبراج الإسكان البديل فى منطقة مثلث ماسبيرو لأهالى مثلث ماسبيرو الذين اختاروا العودة إلى منطقتهم من جديد بعد تطويرها.

وقال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية لـ«الوطن»: تسليم الأهالى أكبر دليل على صدق الدولة المصرية والوفاء بوعودها والرد على المشككين فى تنفيذ وتسليم تلك الوحدات ومشروعات تطوير المناطق العشوائية الأخرى، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالمشروعات القومية وإسكان بديل العشوائيات.

وأوضح أنه تم تسليم وحدات مثلث ماسبيرو للأسر المستحقة، مشيراً إلى أن الأسر الذين كانوا يقطنون مثلث ماسبيرو عددهم نحو 4537 أسرة، ومنهم أكثر من 560 أسرة انتقلوا إلى الأسمرات، بينما أكثر من 900 أسرة لديهم رغبة فى العودة إلى مثلث ماسبيرو، وكانوا يحصلون على قيمة الإيجار لحين الانتهاء من المشروع.