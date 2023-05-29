رئيس جهاز مثلث ماسبيرو: 900 أسرة يحصلون على 936 وحدة.. والتسليم في الوقت المحدد

المهندس محمد الغمراوى: مشروع «مثلث ماسبيرو» لم يسلم من التشكيك فيه منذ اللحظة الأولى

قال المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز منطقة مثلث ماسبيرو، إن مشروع مثلث ماسبيرو من أكبر مشروعات الجمهورية الجديدة، وتم تنفيذ كل مطالب الأهالى.

أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وأماكن انتظار تتسع لـ1272 سيارة ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات

وأكد «الغمراوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن المشروع لم يسلم من التشكيك فيه منذ اللحظة الأولى، والحلم أصبح حقيقة تسر الناظرين، مشيراً إلى أن هناك 900 أسرة ستحصل على 936 وحدة سكنية، والتسليم وفقاً للجدول الزمنى المقرر، وهذا خير دليل على صدق الدولة والوفاء بوعودها، وهناك أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وأماكن انتظار تتسع لـ1272 سيارة ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات.. وإلى نص الحوار:

واجهت مشروع مثلث ماسبيرو حملات تشكيك منذ اليوم الأول لانطلاقه.. ما حجم التحديات التى واجهتكم؟

- مشروع التطوير لم يسلم من التشكيك فيه منذ اللحظة الأولى لبدء العمل به، وكنا نتصور أن حملة التشكيك ستهدأ مع ارتفاع الأبراج وظهورها أمام أعين الناس، إلا أن الحملة كانت تتلون كل يوم بلون جديد، فالبداية كانت التشكيك فى المشروع من أصله، ثم بدأ التشكيك يتحول إلى تحريض الأهالى، والتشكيك فى أن الدولة ستفى بوعودها وعهودها، والآن وصل الأمر إلى إهالة التراب على ما تم إنجازه، «مرة يقولوا اللون وحش، ومرة يقولوا حد يبنى أبراج بالارتفاع ده؟، طبعاً خلصوا كل اللى عندهم، والحلم أصبح حقيقة دامغة تراها أعين الناظرين».

وماذا عن مكونات الأبراج السكنية؟

- يتكون كل برج من 18 دوراً سكنياً بإجمالى 468 وحدة سكنية بكل برج، وهناك برج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنياً بإجمالى 134 وحدة سكنية، وبرج رابع عبارة عن نشاط «إدارى» ويتكون من بدروم، وأرضى بنشاط تجارى، و15 دوراً متكرراً، كما يضم المشروع أبراج النيل ماسبيرو، وتضم 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دوراً، تشمل 774 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، وهذا بخلاف «مُنشأ معلق» يعلو جميع الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 وحدات سكنية، وفيلتان مميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضى وأول وثانٍ تحتوى على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوى على أماكن انتظار للسيارات تتسع لعدد 1272 سيارة وخدمات عامة للمبانى، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه جارٍ تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، الذى يتكون من برجين «فندقى وسكنى»، وبرج إدارى، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

كيف تم تصميم مشروع مثلث ماسبيرو؟

- تم عرض المشروع بالكامل على مكتب استشارى ضخم، مشهود له بالكفاءة، وتم تصميم جميع الواجهات بشكل يناسب منطقة وسط البلد، والتوسع كان لابد أن يكون رأسياً، لأننا نبنى بمنطقة وسط البلد، يعنى كل «1 سم» له سعر، «إحنا مش بنبنى فى الصحرا علشان أعمل عمارات 4 أو 5 أدوار»، كما أننى مرتبط بتوفير عدد 936 وحدة سكنية لأهالى المنطقة الأصليين ممن اختاروا العودة، ولذلك تم اختيار نموذج الأبراج العالية، ولاحظ أننا لم نبنِ إلا على 50% فقط من المساحة، والباقى عبارة عن مسطحات خضراء، وشوارع وغيرها من الخدمات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، سواء ملاك السكن البديل أو غيرهم، كما أنه لكل برج 4 مداخل ومخارج لتلبية احتياجات المواطنين وللتيسير عليهم.

وما الفئات المستحقة لوحدات الإسكان البديل؟

- وحدات أبراج الإسكان البديل لمستحقيها الذين اختاروا العودة للمنطقة بعد تطويرها، لأن لدينا ثلاث فئات من المواطنين، الفئة الأولى وهى الفئة التى رحبت بالحصول على تعويضات، الفئة الثانية وهى الفئة التى رحبت بالانتقال إلى حى الأسمرات بالمقطم، أما الفئة الثالثة فهى صاحبة وحدات الإسكان البديل، وهى الفئة التى اختارت العودة من جديد للسكن بنفس المنطقة، ولدينا بالفعل أكثر من 900 أسرة يحصلون على 936 وحدة سكنية، سيتم تسليمها لهم وفقاً للجدول الزمنى المقرر، وبدأنا بالفعل تسليم الوحدات السكنية لأصحابها، وهذا خير دليل على صدق الدولة المصرية والوفاء بوعودها والرد على المشككين فى تنفيذ وتسليم تلك الوحدات.

أكبر مشروعات الجمهورية الجديدة

مشروع تطوير مثلث ماسبيرو من أكبر المشروعات فى تاريخ الجمهورية الجديدة، وقد حظى باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية والمواطنين، والدولة لم تبخل على المشروع، وكنا نراعى عدد أفراد الأسرة أثناء عملية التسكين، والقيادة السياسية شددت على ضرورة تلبية كافة طلبات الأهالى الذين وثقوا فينا ولم يعيروا لأهل الشر أى اهتمام.