الفائز بذهبية بطولة العالم للزعانف: «حصلت على ميداليات ذهبية وبرونزية»

قال الدكتور لؤي الصباحي، الحاصل على ذهبية بطولة العالم للزعانف للأساتذة، إنّ بطولة العالم للزعانف للأساتذة بطولة عالمية شارك فيها 36 من دول العالم، كأمريكا وفرنسا وروسيا وإيطاليا، موضحا: «البطولة مكانتش سهلة، وقدرنا على أعمار مختلفة وحققنا ميداليات برونزية وفضية».

وأضاف «الصباحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ الأبطال المصريين المشاركين في البطولة نجحوا في الحصول على كأس البطولة، متابعا: «أنا كنت متأهل في 4 سباقات، الـ50 والـ100 متر طلعت المركز الخامس، وفي سباق الـ400 حصلت على الذهبية والبرونزية».

وتابع: «كان فيه منافسين شرسين من مصر ومن كل دول العالم، وبطل العالم قبلي هنأني وعملي أدد على فيس بوك».