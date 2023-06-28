ميرفت التلاوي: الـ10 سنوات الماضية تعد حقبة ذهبية للمرأة المصرية

كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا، عن أبرز إنجازات المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة إن العشر سنوات الماضية تعتبر حقبة ذهبية للمرأة المصرية، ليس فقط في تغيير التشريعات أو تعديلها أو وضع تشريعات جديدة بداية من الدستور مرورا بالقوانين، ولكن إظهاراً أيضا إرادة سياسية من القيادة.

المساواة بين المرأة والرجل

وأضافت «التلاوي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا يوجد خطاب للرئيس السيسي يدلي به إلا وذكر المرأة وحفز الجمهور على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل، وإعطائها الفرص التي كانت محرومة منها في الأوقات السابقة.

وأوضحت أنه جرى إنجاز كبير للمرأة مثل تمثيلها في مجلس النواب الذي أصبح ممتازاً، وباتت المرأة لها الثلث في مناصب مختلفة سواء مجلس النواب أو المقاعد المحلية، والتي تعتبر مدرسة السياسية للمرأة أو الرجل.

الحصول على حقوق كثيرة

وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كثيرة بفضل الإرادة السياسية للدولة، وهذا انعكس على الرأي العام، وأصبح كل مدير أو محافظ أو وكيل وزارة يفكر في المرأة في أي قرارات تنفيذية، وهذا هو التمكين الحقيقي للمرأة.