عاجل.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن حكام القمة أمام الأهلي

أعلن خالد الغندور، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عدم خوض الفريق الأبيض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، بوجود طاقم تحكيم مصري، مشددًا على ضرورة تواجد حكم أجنبي لإدارة المباراة.

وقال الغندور في تصريحات على قناة نادي «الزمالك»: «الزمالك لن يقبل بوجود حكم مصري، في مباراة القمة أمام الأهلي».

وكان «الوطن سبورت» قد كشف في وقت سابق عن دراسة نادي الزمالك، طلب حكم أجاب لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز.

ولم يستقر اتحاد الكرة، على طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حتى الآن، علمًا بأن لجنة الحكام بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا، تفاضل بين 4 حكام مصريين لإدارة هذه المباراة المنتظرة.

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