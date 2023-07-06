السند والبركة.. أب يدعم ابنه بـ«قراءة القرآن» في امتحان الثانوية العامة بالمنصورة

بكل قوته وخبرته في الحياة، وإدراكه بفضل قراءة القرآن والتضرع إلى الله بالدعاء، دعم أسامة رزق نجله عبد الرحمن الطالب في المرحلة الثانية قسم علمي رياضيات، إذ يحرص على توصيله إلى المدرسة خلال أيام الامتحانات، وانتظاره داخل سيارته حتى خروجه من اللجنة، ممسكا في يده المصحف، وتلاوة القرآن الكريم، والإكثار من الدعاء بالتوفيق له وتيسير أموره.

أسامة يصطحب أبنائه إلى لجان الثانوية العامة بالمنصورة

أسامة رزق صاحب إحدى الورش الكهربائية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، يقول لـ«الوطن»: «من أول أيام امتحانات الثانوية العامة وأنا اصطحب نجلي بسيارتي وهو أصغر أولادي كنت أقوم بهذا الأمر مع جميع أبنائي من باب الاطمئنان عليهم، وبث الأمل والهدوء في نفوسهم وحتى يتلاشى القلق والتوتر من داخلهم ويستطيعوا حل الامتحانات جيدا».

المصحف رفيق والد طالب في المرحلة الثانوية بالمنصورة

بعد الاطمئنان على دخول نجله إلى اللجنة، يعود لسيارته مغلقا زجاج سيارته عليه، ويمسك المصحف ويبدأ بقراءة عدد من الآيات القرآنية، وبعد الانتهاء يرفع يديه داعيا الله عزو جل على أن يوفق أبنائه وجميع طلاب المرحلة الثانوية، حالما بأن يلتحق ابنه كلية الهندسة «المصحف هو رفيقي في انتظاري لنجلي.. لأنه كله خير وبركة ورزق واسع».

يضيف: «كنت زمان بتريق على والدي، لأنه كمان كان بيرافقني عندما كنت طالبا، وكنت أشعر بالضيق عندما كان يأتي معي لجنةالامتحانات ولكن عندما كبرت وأصبح معي أبناء تذكرته، وأقول في نفسي دائما سامحني يابابا، نحن لا نقدر قيمة أبائنا ومايفعلوه من أجلناإلا عندما نكبر ويصبح لدينا أبناء ونكون في مكانهم ونقوم بتلقائية شديدة بفعل مايقومون به عندما كنا صغار».