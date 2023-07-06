شروط إضافة السيدة على بطاقة التموين زوجها.. التفاصيل الكاملة

أكّدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنَّ خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بزوحها، مرتبطة بعدد الأفراد المقيدين بالفعل على البطاقة، فضلا عن كون الزوجة مستفيدة أو غير مستفيدة من الدعم التمويني.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين لزوجها

وأوضحت المصادر في لـ«الوطن» أن هناك شروط لابد من توافرها لإتمام خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين لزوجها، وتتمثل في التالي:

1- عدد أفراد البطاقة هو المحدد لقبول إضافة الزوجة المستفيدة أو غير المقيدة، إذ لا يتم قبول نقل إو إضافة الزوجة على البطاقة التموينية إلا إذا كان عددها أقل من 4 أفراد، وهو الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة التموينية.

2- إذا كانت الزوجة مقيدة على بطاقة تموين والدها يتم فصلها إجتماعيا ونقلها على بطاقة زوجها، وهذه الخدمة متاحة لجميع أصحاب البطاقات التموينية.

خدمة إضافة الزوجة لأول مرة

3- إذا كانت الزوجة غير مقيدة في الأساس على منظومة التموين وغير مستفيدة من الدعم، يتم إضافتها على بطاقة زوجها بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية المنصوص عليهم في القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي رقم 51، وهي الفئات الأولى بالرعاية، وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، أو أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، أو أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أو أبناء الأسر البديلة، أو زوجات الشهداء».

4- خدمة إضافة الزوجة لأول مرة ليست متاحة لأي أسرة لا ينطبق عليها شروط الأسر الأولى بالرعاية، حتى وإن كان عدد بطاقتهم أقل من 4 أفراد.