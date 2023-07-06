الطالبة أميرة شعبان: دعم الرئيس السيسي يسعدني.. وسأحقق حلمي

قالت الطالبة أميرة شعبان، التي أعلن التحالف الوطني تبنيها علميا ومعيشيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّها استمرت في مشوارها التعليمي لأنها مؤمنة بحلمها، وأن الله سبحانه وتعالى سيدعمها طالما نيتها فعل الخير للارتقاء بنفسها وأهلها وبلدها.

أميرة: هناك شعاع نور يؤكد بأني سأحقق مبتغاي

وأضافت «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «رغم كل الصعوبات، كان هناك شعاع نور يؤكد بأني سأحقق هدفي، هدفي كله خير ومش شايفة نفسي قليلة».

وتابعت: «أهلي كلهم دعموني، حياتي ليست عبارة عن سلسلة متصلة من النجاحات، لكني تعرضت لعقبات كثيرة في طريقي، لكن أمي كانت تحثني على الاستمرار في تعليمي، فقد كانت الملهم الأساسي لي دوما».

وأكدت: «عندما نما إلى علمي أني حصلت على الدعم شعرت بسعادة غامرة، وهذا ليس بسبب الدعم في حد ذاته فقط، ولكن لأن مصر صار لديها رئيس يدعم طلابا مثلي، وهذا الأمر شجعني كثيرا في هذه الفترات التي أعيشها، والتي أطلق عليها فترات الهبوط.. دعم الرئيس السيسي لي دليل ورسالة واضحة على أنني يجب أن أستمر في تعليمي، وأصبحت أشعر بأن الملايين الذين يشبهون حالتي المادية سيكون في إمكانهم الاستمرار».