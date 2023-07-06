«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن».. «الاقتصاد الأخضر محور رئيسي لتلبية توصيات COP27»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» الخاص بالتحول للأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، بعنوان «الاقتصاد الأخضر محور رئيسي يلبي توصيات cop27».

وجاء في خبر «الوطن»:

وتتخذ مصر خطوات وإجراءات متتالية لقيادة التحول إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة، وذكرت تقارير سابقة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنّ العاصمة مدينة من طراز فريد وهي خضراء وصديقة للبيئة وتعتمد على التنمية المستدامة بمبانيها ومشروعاتها، وأصبحت مثالا يتم اتخاذه دائماً في الاعتبار عند السعي في بناء أي مدينة جديدة من قبَل المطورين العقاريين والمستثمرين.

وتعتبر «العاصمة» أولى المدن فى تطبيق مفاهيم الاستدامة بالشرق الأوسط، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة بتطبيق الاستدامة الخضراء لأول مرة بالمباني والطرق وغيرهما.

وأعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إطلاق مبادرة مناطق منخفضة الانبعاثات من العاصمة لرصد وتقليل الانبعاثات الكربونية بالمدن الجديدة، بهدف الحفاظ على البيئة، ولمواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أن ذلك يأتى استمراراً لجهود مواجهة تغيرات المناخ التى يمر بها كوكب الأرض، وفى ظل الاهتمام الشديد من الدولة بتوفير حياة صحية آمنة خالية من الانبعاثات الكربونية التى تؤثر على صحة المواطنين.