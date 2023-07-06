سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6-7-2023 في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 6-7-2023 في البنوك المصرية المختلفة مقابل الجنيه المصري استقراراً في الأسعار، حسب ما أعلنته البنوك المصرية على مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنية المصري

وتستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته حول سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنية المصري، حسب ما أوضحته المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر للبيع: 100.40 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر للشراء: 100.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري للبيع: 100.39 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري للشراء: 99.47 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم فى البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة للبيع: 100.71 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة للشراء: 100.40 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاسكندرية للبيع: 100.71 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاسكندرية للشراء: 97.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

فيما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.21 ريال.