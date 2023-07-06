«الصحة»: الاشتراك السنوي للتأمين الصحي الشامل قيمته 1% من التكلفة العلاجية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ المواطن المصري يريد تلقي خدمة صحية بجودة عالية، دون أن يضطر إلى تحمل الإنفاق بشكل مباشر «من جيبه» على تلقي هذه الخدمات، وأن يجد هذه الخدمة متوفرة في الطوارئ على مدار 24 ساعة وفي غير ذلك بشكل منتظم، موضحا أن هذه المعطيات تشير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

عبدالغفار: الاشتراك السنوي للتأمين الصحي الشامل 1% من التكلفة العلاجية

أضافت «عبدالغفار» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية أن: «منظومة التأمين الصحي الشامل هي تقديم خدمة علاجية ذات مستوى مرتفع للمواطن المصري، دون أن يضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، فهي خدمة علاجية تكافلية تقوم على دفع اشتراك سنوي يمثل 1% من التكلفة الحقيقية».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل تكلفة المواطن غير القادر على دفع الإشتراك السنوي الذي يمثل 1% من تكلفة العلاج، مشددًا على أن نظام التأمين الصحي الشامل يشمل الأسرة كاملة، وليس فردا واحدا منها.