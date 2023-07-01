«الصحة» تكشف مخاطر الإسراف في تناول اللحوم.. تصل إلى القلب

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن المخاطر الصحية الناتجة عن الإسراف في تناول اللحوم الحمراء، مؤكدة أن اللحوم الحمراء تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم هضمها ويمكن أن تسبب حدوث الانتفاخات وخاصة اللحوم التى تحتوي على دهون.

زيادة الوزن والإصابة بالجفاف

وجاءت أبرز المشاكل الصحية للإسراف في تناول اللحوم وفقا لوزارة الصحة، على النحو التالي:

-زيادة الوزن​، فتناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون، وينطبق هذا على مختلف أنواع اللحوم، وتحديدًا اللحوم التي تحتوي على دهون كثيرة، وكذلك اللحوم المصنعة الضارة بالصحة.​

الإصابة بالجفاف ومشاكل القلب

- إمكانية الإصابة بالجفاف​، بسبب زيادة حمض اليوريك في الجسم الذي يحدث بسبب تناول كميات كبيرة من اللحوم، فسوف تحتاج الكلى إلى مقدار زائد من الماء لتخليص الجسم من المواد السامة التي تتراكم بسبب اللحوم.​ويتطلب هذا سحب المزيد من الماء الموجود في الجسم، وكثرة الحاجة إلى التبول، ومع عدم شرب الماء بكميات كافية، يمكن أن تصاب بالجفاف.

​​- مشاكل القلب والشرايين​

- الإصابة بالالتهابات في الجسم، فالدهون المشبعة الموجودة في اللحم تعزز إصابة الجسم بالالتهابات، كما أن اللحوم تفتقر إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات والوقاية منها.​فمن المهم تناول الأطعمة الملونة، والمقصود بها الخضروات والفواكه ذات الألوان العديدة لاحتوائها على مضادات الأكسدة المهمة للجسم.

​​- حصى الكلى، حيث ​يسبب الإفراط في تناول اللحوم التأثير سلبًا على الكلى وزيادة احتمالية تكون الحصوات، حيث أن البروتينات الحيوانية تحتوي على مركبات تسمى البيورينات التي تتحلل إلى حمض اليوريك، والكثير من هذا الحمض يسبب تكون حصوات الكلى.​