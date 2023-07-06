دراسة حديثة: قطاع الإنشاءات يحتاج استراتيجية فعالة لإدارة مخلفات البناء

أكدت دراسة حديثة بكلية الهندسة بشبرا في جامعة بنها، قدمتها المهندسة داليا حسام الدين محمد، للحصول على درجة الماجستير، بعنوان «استخدام نظام الخبير في اختيار أفضل الممارسات للإدارة الفعالة لمخلفات البناء»، أن قطاع الإنشاءات في مصر يحتاج إلى استراتيجيات فعالة لإدارة المخلفات الناتجة عن البناء والهدم، وذلك لأن هذه الصناعة تفرط في استخدام مدافن النفايات، ما يقلل مساحتها ويلوث التربة، ويؤثر على الشكل الحضاري للمدن.

استراتيجيات فعالة لإدارة المخلفات الناتجة عن البناء

وأشارت الباحثة إلى أأنها استخدمت نموذج نظام الخبير، والذي يمكن استخدامه لتحديد حلول لمجموعة متنوعة من المشكلات المسببة لإنتاج النفايات في الموقع، موضحا أن هذا النموذج يعتمد على لغة البرمجة c sharp والتي أظهرت خلالها نتائج على درجة عالية من الثقة والموضوعية والتي تسمح باستخدام النموذج على نطاق واسع للمساعدة في إيجاد أسباب تولد النفايات وتوفير حلول مناسبة لإدارتها.

واضافت أن الدراسة استخدمت الإحصاء الوصفي والتحليلي لتحديد أهم الممارسات لتقليل مخلفات البناء فى المواقع الإنشائية، مؤكدا أن البحث يوصى بالتركيز على بعض الممارسات لإدارة المخلفات مثل اختيار المقاولين ذوي الخبرة والأفضل في اعمال البناء ،بالإضافة الى استخدام مرافق تخزين مناسبة لمواد البناء واستخدامها قبل انتهاء صلاحيتها، وتخطيط مشاريع البناء بشكل صحيح، والتواصل المبكر عند وجود تغيرات في التصميمات بين جميع الأطراف المشتركة بالعقد.

من جهته، أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مُحفزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي في إطار مرن يسمح بالتحسين المستمر والحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا وأن الجامعة تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة تبنت خطة استراتيجية طموحة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع المدني وربط البحث العلمي بالصناعة.

يذكر أن لجنة الإشراف تكونت من الدكتور طارق محمود عطية أستاذ هندسة وإدارة التشييد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتورة حنان حسين الطوبجي أستاذ مشارك المنشآت المعدنية والكباري بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها.