قانوني يوضح طريقة حساب مدد الاشتراك التأميني وتأثيرها على قيمة المعاش

يهدف قانون التأمينات الاجتماعية إلى تنظيم العلاقات والمستحقات التأمينية وضوابط صرفها للمستحقين وفق المواعيد والإجراءات المحددة.

مدة الاشتراك في التأمين

أوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن من الأمور التي تطرق لها القانون هي مدة الاشتراك في التأمين، وذلك حتى لا تدخل المنظومة في نوع من الفوضى أو العشوائية، ومدة الاشتراك تبدأ من تاريخ الانتفاع بالتأمين، كما أن هناك بعض المدد الأخرى يتم ضمها لمدة الاشتراك.

المدد المضافة لمدة الاشتراك في التأمينات

وأكد الخبير القانوني أن المدد الأخرى تتضمن المدد التي يطالب بها المؤمن عليه، وأيضا مدة البعثات العلمية الرسمية، التي تأتي بعد التعليم الجامعي، وهي واحدة من المدد الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر، فضلا عن مدة البعثة العلمية الرسمية، وقال إنه لحساب تلك المدد، يشترط ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، لافتا إلى أنه يجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.

وقال «لبيب» إن هناك مدة افتراضية يتم اضافتها لمدة الاشتراك في التأمين من أجل تقدير المعاش المستحق، وفقا لقانون التأمينات وذلك يتم تنظيمه وفقا للبند رقم 3 والبند رقم 4 من المادة 18، وأن تلك المدة تقدر بـ3 سنوات، موضحا أن المعاش في هذه الحالات يزداد بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه.