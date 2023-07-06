توزيع 10 آلاف كيلو لحوم بلدي على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من توزيع عدد 10 آلاف كيلو لحوم بلدي جرى ذبحها خلال العيد، داخل مجزر شبشير الحصة بطنطا وبإشراف الطب البيطري.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة.

الأسر المستحقة

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إنه فور انتهاء مرحلة الذبح جرى البدء في مرحلة التعبئة ثم التوزيع، حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل، وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة الغربية.

وأضاف أن الجمعية انتهت من ذبح أضاحيها عصر يوم السبت بتوقيت البلاد المستوردة، ليجرى بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية أهلية صغيرة.