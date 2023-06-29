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«الجيزة»: العياط تتصدر قائمة محاضر ذبح الأضاحي في الشوارع

كتب:

سلامة عامر
02:33 م | الخميس 29 يونيو 2023
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة لـ1437 أضحية للمواطنين والجمعيات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، للذبح داخل المجازر.

تجنب الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، أنه تم إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين، للتسهيل عليهم وتجنب الذبح في الشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام، مشيراً إلى أن المجازر ستظل تستقبل أضاحي المواطنين بالمجان طوال أيام العيد.

الإجراءات القانونية للتعامل مع ذبح الأضاحي في الشوارع

وأوضح محافظ الجيزة أن جهود الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية بالأحياء والمراكز أسفرت عن تحرير 125 محضرا سواء للذبح بالمخالفة في الشوارع أو لسيارات تقوم بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ضبط 47 حالة ذبح في شوارع العياط

أشارت محافظة الجيزة إلى أن مركز العياط جاء في مقدمة المنطق الأكثر مخالفة، بضبط 47 حالة، يليه الهرم 15حالة، والحوامدية 10 حالات، والطالبية 9 حالات، والعمرانية ٨ حالات.

تحرير 199 محضر لمخابز الجيزة

لفت محافظ الجيزة إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 199محضر لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز، والتلاعب في الأرصدة.

تلقي شكاوى المواطنين في إجازة عيد الأضحى

أكد محافظ الجيزة على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، ومتابعة غرف العمليات علي مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات، وتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى التواجد اليومي خلال إجازة عيد الأضحى لورديات العمل الصباحية والمسائية والقوي البشرية بالأحياء والمراكز للتعامل الفوري حيال الشكاوى الواردة من المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.