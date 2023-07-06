«البترول»: اتفاق تنمية المرحلة العاشرة بامتياز غرب الدلتا خطوة مهمة لتطوير المنطقة

كشفت شركة شل مصر عن تفاصيل اتفاق تنمية المرحلة العاشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر الأبيض المتوسط، موضحة أنها تتوقع البدء في تنفيذ قريبا.

وقال بيان صادر عن الشركة اليوم، توصلت شركة شل مصر (بي جي دلتا المحدودة، إحدى الشركات التابعة لشركة شل plc) وشركائها: الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروناس، إلى اتفاق حول بدء تنمية المرحلة العاشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر الأبيض المتوسط.

حفر ثلاثة آبار متتالية بمنطقة امتياز غرب الدلتا

توقعت الشركة أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الموافقات التشريعية، متوقعة أن تبدأ أنشطة الحفر خلال عام 2023 عند وصول منصة الحفر إلى الموقع، لافتة إلى أن برنامج التنمية يشمل حفر ثلاثة آبار متتالية، وتتولى شركة البرلس للغاز (الشركة المشتركة) بتشغيل منطقة امتياز غرب الدلتا العميق والمرحلة العاشرة.

وزير البترول: دلتا النيل غنية بالموارد الطبيعية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تعليقاً على هذه الاتفاقية: هذه خطوة مهمة نحو إطلاق المزيد من الإمكانات الهيدروكربونية في منطقة دلتا النيل الغنية بالموارد الطبيعية، ونؤكد على تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع شركة شل، والتي تساهم بدوراً هاماً في تطوير موارد الطاقة في مصر، ودعم خطط الدولة في أن تصبح مركزاً إقليميا للطاقة.

وقال المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: يمثل إعلان اليوم خطوة هامة نحو تعزيز خارطة طريق قطاع الطاقة في مصر، حيث يعد الإستثمار في تنمية المرحلة العاشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا البحري العميق خطوة أولى نحو المزيد من الفرص لإطلاق الإمكانات الكاملة للمنطقة، مما يعزز مكانة شل في دلتا النيل والبحر المتوسط، وبصفتنا شريكاً استراتيجياً لمصر، فإننا فخورون بدعم رؤية وزارة البترول لتحويل القطاع إلى محرك للنمو والتنمية المستدامة للدولة.

كانت شركة شل وشركاؤها قد قاموا بتنمية منطقة غرب الدلتا فى المياه العميقة بالبحر المتوسط على عدة مراحل، أحدثها المرحلة ٩-ب. وضم الامتياز 17 حقلاً للغاز، تقع على أعماق مائية تتراوح من 300 متر إلى 1,200 متر، وتمتد على بعد حوالي 90-120 كيلومتراً من الشاطئ.