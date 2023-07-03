أسعار البترول تنخفض عالميا متأثرة بمخاوف من تراجع الطلب والدولار

تراجعت أسعار البترول العالمية اليوم الاثنين متأثرة بالمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وحدت من أثار التوقعات بتراجع الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنها تحالف أوبك+، وفق رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث التعاملات بنسبة 0.4% إلى 75.14 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.8% يوم الجمعة، كما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي 0.4% مسجلا 70.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.1% في الجلسة السابقة.

انخفاض البترول للربع الرابع على التوالي

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو بينما سجل خام غرب تكساس انخفاضا فصليا ثانيا مع تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.

وزادت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على البترول والوقود بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أكبر من مستهدف البنك المركزي البالغ 2% وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة إنَّ التعليقات المتشددة بخصوص أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار، وقد يسهم رفع أسعار الفائدة في تقوية الدولار، مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويقلل أيضا الطلب على النفط.

ويتوقع بعض المحللين تقلص الإمدادات وارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميًا اعتبارًا من يوليو تموز في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد مخزونها الاستراتيجي من النفط تدريجيًا.