ضبط 8 كيلو حشيش واستروكس بحوزة 3 تجار مخدرات في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكذا دراجة نارية دون لوحات معدنية، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم، واتخذت الإجراءات القانونية.