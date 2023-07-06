آراء طلاب الثانوية في امتحان اللغة الإنجليزية بالدقهلية «زي العسل»

شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية صباح اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة أثناء تأدية طلاب الثانوية العامة مادة اللغة العربية، وتواجدت سيارات الشرطة أرجاء المكان، كما دفعت مديرية أمن الدقهلية العديد من سيارات المرور والمرافق والحماية المدنية لتأمين محيط اللجان، بالإضافة إلى إخلاء محيط لجان امتحان الثانوية التامة من الأهالي وأولياء الأمور.

إخلاء السيارات والموتوسيكلات من أمام اللجان بالدقهلية

وتواجد اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، برفقة مفتش الداخلية بمديرية الأمن لتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وإخلاء كل ما يعيق المرور تسهيل حركة مرور السيارات وإخلاء السيارات والموتوسيكلات من أمام اللجان منعا للتكدس والزحام، كما تواجدت سياراتالإسعاف تحسبا لأي طارئ، وتواجد رجال الشرطة أمام اللجان وتفتيش الطلاب قبل دخول قاعة الامتحان ومنع

وعبر العديد من طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم لسهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، الذي استمر على مدار 3 ساعات، وسط تشديدات أمنية مكثفة وإجراءات احترازية حفاظا على صحة الطالب.

آراء طلاب الثانوية العامة 2023 في امتحان اللغة الإنجليزية بالدقهلية

رصدت «الوطن» آراء طلاب الثانوية العامة 2023 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث عبر رائد إبراهيم، طالب، عن سعادته لسهولة امتحان اللغة الانجليزية، قائلا: «الامتحان زي العسل وكان حلو جدا، وكان في مستوى الطالب المتوسط، وانتهيت من حل الأسئلة في الوقت المطلوب كما قمت بالمراجعة أيضا».

وقال محمد إحسان، طالب في الثانوية العسكرية بالمنصورة، الامتحان كان عبارة عن 34 سؤال اختياري و4 أسئلة مقالي، وفي المجمل الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط وسهلا واللجان كانت مشددة للغاية، منعا لأي محاولات للغش.

وأضافت شهد حسن طالبة في الثانوية بنات بالمنصورة: «الامتحان كان في مستوى الطالب المذاكر، يعني اللي مش مذاكر مش هيعرف يحل لكن امتحان الإنجليزي كان سهل وجيد، كان بحاجة إلى وقت إضافي 5 دقائق فقط، لأن سؤال القطعة كان طويل نوعا ما لكن في المجمل امتحان أفضل بكثير من الكيمياء، وأتمنى أن يكون بقية الامتحان مثل الإنجليزي».

53 ألفا و414 طالب يؤدون امتحانات الثانوية

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدقهلية، 53 ألفا و414 طالبا وطالبة، منهم 31688 «علمي علوم»، و7327 طالبا «علمي رياضة»، والشعبة الأدبية 14054 طالبا، وطلاب الدبلومة 344، وطلاب المنازل 4320 طالبا، وطلاب الخدمات 2188 طالبا علىمستوى لجان محافظة الدقهلية وعددها 147 لجنة، مع لجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيابجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالي 151 لجنة، كما جرى تجهيز 36 استراحة، 19 رجالا و17 سيدات.