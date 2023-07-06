فرحة بين طلاب ثانوية الإسماعيلية بعد امتحان اللغة الإنجليزية.. «سهل وواضح»

سادت فرحة بين عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، بعد انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية، وخروج الطلاب من اللجان معبرين عن سعادتهم بسهولة الامتحان ووضوحه.

وقال أحمد إبراهيم طالب في مدرسة السادات الثانوية العامة، إن امتحان اللغة الانجليزية كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن به أسئلة معقدة إلا انه تضمن بعض النقاط للتفريق بين مستويات الطلاب فقط، «الامتحان في مجمله جيد جدا، ويستطيع الطلاب الإجابة عليه»، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له كان كافيا للإجابة ومراجعة الأسئلة.

طلاب الإسماعيلية: بعض الأسئلة المقالية احتاجت للتركيز

وقال مصطفى خالد، إن الامتحان كان متوسطا للطالب المذاكر جيدا للمادة، والوقت كان كافيا للإجابة عليه، مشيرا إلى أن السؤال المقالي فقط هو الذي احتاج لوقت طويل للإجابة عليه، «الإمتحان يعتبر من أفضل المواد التي أدينا بها الامتحانات هذا العام، بعد امتحان اللغة العربية ونتمنى باقي الإمتحانات على نفس النهج».

وقال إن الوقت كاف للإجابة على جميع الأسئلة، ومراجعتها أكثر من مرة وطلب بعض الطلاب الخروج قبل انتهاء الوقت، إلا أن رئيس اللجنة رفض إلا مع انتهاء الوقت المحدد للإمتحان.

وقال أحمد عادل إن امتحان اللغة الانجليزية لم يتضمن أي أسئلة صعبة سوا قطعة القراءة المحددة في الامتحان، وبقية الاسئلة كانت واضحة، ويمكن الإجابة عليها بشكل كامل.

وتابع: «قطعة القراءة فقط هي التي استفذت كافة الوقت المتبقي، ولم استطع مراجعة الأسئلة لكنه بالنسبة لي في المجمل كان من أفضل الامتحانات».