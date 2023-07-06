نصائح مهمة لطلاب الثانوية قبل امتحان الإنجليزية.. «ركز على الأزمنة»

ساعات قليلة، وينطلق امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية»، لطلاب الثانوية العامة، على الرغم من أن الكثير يستمتع بدراسة هذه المادة، إلا أن هناك ما يخشاه في حل امتحاناتها، خاصة مَن يريد الحصول على درجات مرتفعة بها أو الدرجات النهائية، لأن العديد من الكليات تتوقف على درجة اللغة الإنجليزية.

وقبل انطلاق الامتحان، ترصد «الوطن» أهم النصائح التي تمكن الطلاب من تخطي الإمتحان بسهولة بأعلى الدرجات، التي يريدها الطالب.

كيفية تخطي امتحان اللغة الإنجليزية بسهولة

وتعليقا على ذلك، قال عصام أبو المجد، معلم اللغة الإنجليزية، إن هذه اللغة سهلة وممتعة للغاية، خاصة من يتعلمها كلغة وليس كمادة تعليمية فقط، «هي مادة سهلة للي يعرف يذاكرها ويترجمها لأن الترجمة عنصر أساسي لفهم السؤال وكيفية حله والترجمة دي بتيجي بكم الكلمات اللي بيحفظها الطالب»، حسب تعبيره مع «الوطن».

ومن أهم النصائح، التي قدمها الأستاذ عصام، إلى طلاب الثانوية العامة، هي التركيز على الأزمنة والتطبيق على مجمل القواعد، وذلك يأتي بالحل المكثف على أسئلة الكتاب المدرسي أو الكتب الخارجية، لأن الحل يساعد على تثبيت المعلومة في الذاكرة سواء من درجة الفهم أو التطبيق عليها في الامتحانات.

نصائح لحل القصة

أما من حيث الحل على القصة الخاصى باللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية»، قال معلم اللغة الإنجليزية، أن عند مذاكرتها لا بد من تحويلها إلى سؤال وجواب، وقبلها فهم القصة كحكاية ممتعة وليس جزء من الامتحان، فضلا عن الاعتماد على وضع الإشارات على النقاط المهمة والأساسية وتدوين الملاحظات على الهامش، لأن ذلك يساعد في تذكرها خلال الامتحانات.