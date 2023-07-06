عبد الباسط حمودة وسيمون أبرز نجوم حفلات ساقية الصاوي فى يوليو

تنظم ساقية الصاوي خلال شهر يوليو عددا مميزا من الحفلات الغنائية والمميزة، وسيكون جمهورها على موعد مع عدد من النجوم الذين يحبونهم وعلى رأسهم الفنان عبد الباسط حمودة وكذلك الفنانة سيمون.

عبد الباسط حمودة فى ساقية الصاوي

ويستعد حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة لإحياء حفل غنائي كبير يوم السبت الموافق 15 يوليو على خشبة مسرح النهر وسط حضور جماهيرى كبير، وينطلق الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

الفنانة سيمون أيضا تستعد للقاء جمهورها في ساقية الصاوي يوم السبت 22 يوليو على خشبة مسرح قاعة النهر، وينطلق الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً ويستمر على مدار ساعتين، وينتهي فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

حفل موسيقي للفنان سعد العود

ويتضمن جدول ساقية الصاوي أيضا فى شهر يوليو حفل موسيقي للفنان سعد العود وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو أما يوم الخميس التالى الموافق 13 فسيكون حفلا لكورال هارمونى عربي.