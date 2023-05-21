عبد الباسط حمودة يتعاون مع إسلام ساسو في أغنية لصيف 2023

يتعاون الفنان عبد الباسط حمودة، مع الموزع إسلام ساسو، في أغنية جديدة، تمهيدًا لطرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في موسم أغاني صيف 2023.

ونشر إسلام ساسو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه مع عبد الباسط حمودة، على هامش تسجيل الأغنية، مُعلقًا عليها بقوله: «استنوا غنوة جامدة جدًا للصيف مع النجم عبد الباسط حمودة».

مفاجأة جديدة لـ عبد الباسط حمودة ومحمد هنيدي

وكان عبد الباسط حمودة، قد كشف قبل أيام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تحضيره لمفاجأة جديدة مع الفنان محمد هنيدي، في فيلمه «البريمو» الذي يواصل تصويره حاليًا.

أبطال وصُنّاع فيلم البريمو

فيلم البريمو، يُعيد التعاون بين محمد هنيدي وسعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001، ويُشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.