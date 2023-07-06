«صناع الخير» ترعى أولى الجمهورية في «الثانوي التجاري» خلال الدراسة الجامعية

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن رعاية الطالبة في مدرسة زينب الكفراوي ببورسعيد، ندى عبد الباقي، الأولى على مستوي الجمهورية في التعليم التجاري، ضمن مبادرة تكافؤ لرعاية النابغين والمتفوقين.

دعم «صناع الخير» للطالبة ندى

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن رعاية الطالبة ندي سيجري من خلال مبادرة تكافؤ، لتتمكن من الالتحاق بالجامعة مع تكفل «صناع الخير» بجميع مصروفاتها الدراسية، بشرط الحفاظ على التفوق طوال فترة الدراسة الجامعية، بالإضافة لدعمها للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

مبادرة تكافؤ تدعم طلاب الجامعات التكنولوجية

وأشار زمزم إلى أن إطلاق مبادرة "تكافؤ" يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التعليم العالي، لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من غير القادرين، ليواصلوا التفوق عن طريق تقديم منح دراسية لتغطية قيمة المصروفات الدراسية لهم.