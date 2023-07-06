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عاجل.. احسب درجاتك.. إجابات امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية

كتب:

حسن شحاته
12:48 م | الخميس 06 يوليو 2023
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم، وتباينت آراء بعض الطلاب حول مدى صعوبة الأسئلة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابات سؤال الاختياري من امتحان اللغة الإنجليزية اليوم.

إجابات سؤال الاختياري من امتحان اللغة الإنجليزية

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي:

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية  للثانوية العامة: 37 سؤالًا.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: 50 درجة.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المقالية للثانوية العامة: 3 أسئلة.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المقالية: 8 درجات.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الموضوعية: 34 سؤالًا.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الموضوعية: 42 درجة.

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