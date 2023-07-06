مخيم جنين.. خسائر بملايين الدولارات بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

حل دمار هائل بمخيم جنين طال البنية التحتية والمنازل وشبكات المياه والكهرباء، بفعل العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين والذي استمر 45 ساعة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية قد انتهت، حيث أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء العنف في مخيم جنين الخاص باللاجئين المترامي الأطراف في المدينة.

الاحتلال دمر خطوط نقل الكهرباء و شبكات الصرف الصحي في مخيم جنين

من جهته أعلن المتحدث باسم بلدية جنين بشير الطواحين أن الطواقم التابعة للبلدية توجهت إلى مخيم جنين، وتمكنت من حصر الأضرار بشكل أولية، حيث تبين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت نحو 15 كيلومترا من الأسفلت وأزالتها عن منسوبها الطبيعي من متر إلى متر ونصف، وشبكات الصرف الصحي وتصفية مياه الأمطار وأيضا خطوط نقل الكهرباء والمياه الرئيسية في الأرض، تدميرا بشكل كلي.

وأشار المتحدث باسم بلدية جنين إلى أن 300 منزل في جنين، غير قابلن للسكن فيها، بسبب القصف والتفجير والتجريف، مشيرا إلى أن طواقم البلدية عملت واجتهدت بقدر الإمكان في إرجاع الحياة إلى ما كانت عليه، إلا أنه الأمور صعبة جدا، مؤكدا أن إعادة الاعمار تقدر بملايين الدولارات وهذا يفوق طاقة وإمكانات البلدية.

معلومات عن مخيم جنين

يذكر أن مخيم جنين أقيم عام 1953، إلى الغرب من مدينة جنين، حيث بلغ عدد سكانه عام 1967م حوالي 5019 نسمة؛ وفي عام 2007 وصل 10371 نسمة، وحسب تقديرات «الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» يبلغ عدد سكانه في منتصف العام 2023 نحو 11674 لاجئ.

وينحدر أصل أغلب سكان المخيم من منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل، وقرى تابعة لجنين احتلت عام 1948.