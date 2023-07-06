«أزهرية مطروح»: لا شكاوى من صعوبة امتحان التوحيد لطلاب الشهادة الثانوية

تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية بسيوة الأزهرية، لمتابعة مدى انضباط اللجان، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التوحيد، حيث بدأت الجولة بالاطمئنان علي مركز توزيع الأسئلة، ومتابعة أعماله وإرسال طرود أوراق الإجابة للجان في الوقت المحدد لها دون تأخير.

إجراءات لجان الثانوية الأزهرية في مطروح

وجرى مناقشة طلاب الثانوية الأزهرية حول مستوى الامتحان، والذين أكدوا وضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر، وجرى توجيه النصح لهم بالجد والاجتهاد والتركيز في الإجابات، ومراجعتها جيدا قبل تسليم الأوراق.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

ومن جهته، عبر طلاب مطروح عقب انتهاء الامتحان ومنهم عبدالله عمر عن ارتياحهم ورضائهم عن أسئلة الامتحان، وأن الأسئلة لمادة التوحيد جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

عمليات الأزهر لم تتلق شكاوى من امتحان التوحيد

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن غرفة عمليات الأزهر لم تتلق أي شكاوي من امتحان التوحيد الثانوية الأزهرية من الطلاب أو أولياء الأمور.

وعلى رؤساء اللجان ومساعديهم بضرورة التواصل المستمر مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة، وتذليل كل العقبات، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بشكل أفضل، بفضل الالتزام بتعليمات فضيلة وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية وجهود الملاحظين، ورؤساء اللجان لضبط سير الامتحانات.