شهدت أسعار العملات الیوم الخميس 6-7-2023 في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا في مقابل الجنيه المصري، سواء الدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي، أو الدينار الكويتي.

أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

تستعرض «الوطن» أسعار العملات الیوم الخميس 6-7-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، بحسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر الدولار في البنوك المصریة

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.85 جنيه للبيع، 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.85 جنيه للبيع، 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للبيع، 30.85 جنيه للشراء.

سعر الیورو فى البنوك المصریة

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.49 جنيه للبيع، 33.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر: 33.49 جنيه للبيع، 33.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.60 جنيه للبيع، 33.42 جنيه للشراء.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیة المصري

سعر الجنیه الإسترلیني في البنك الأهلي المصري: 33.49 جنيه للبيع، 33.31 جنيه للشراء.

سعر الجنیه الإسترلیني في بنك مصر: 33.49 جنيه للبيع، 33.31 جنيه للشراء.

سعر الجنیه الإسترلیني في بنك القاهرة: 33.60 جنيه للبيع، 33.42 جنيه للشراء.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.

سعر الریال السعودي في بنك مصر: 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.

سعر الریال السعودي في بنك القاهرة: 8.25 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.

سعر الدرھم الإماراتي فى البنوك المصریة

سعر الدرھم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للبيع، 8.33 جنيه للشراء.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك مصر: 8.40 جنيه للبيع، 8.39 جنيه للشراء.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك القاهرة: 8.42 جنيه للبيع، 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سعر الدینار الكویتي في البنك الأهلي المصري: 100.39 جنيه للبيع، 99.47 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر: 100.40 جنيه للبيع، 100.13 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي في بنك القاهرة: 100.71 جنيه للبيع، 100.40 جنيه للشراء.