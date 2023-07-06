«القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يستهدف تمركزات للدعم السريع في الخرطوم

قال محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، إنّ أصوات إطلاق الرصاص والأسلحة الثقيلة في عدد من المواقع مستمر، مع تصاعد ألسنة الدخان في سماء العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضاف «إبراهيم» في رسالة على الهواء، أنّ الجيش السوداني استهدف عدة مواقع للدعم السريع داخل المدينة الرياضية في الخرطوم ومواقع بشرق الخرطوم.

وأوضح أنّ هناك تحليقًا جويًا مكثفًا لطائرات الجيش السوداني في سماء العاصمة الخرطوم، ومنطقة الخرطوم بحري، استهدف من خلاله مواقع عدة لتمركزات الدعم السريع.

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك معلومات بعقد قمة لدول الجوار، الأسبوع المقبل ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة الأوضاع المستمرة غير المنتهية في السودان.

وفى وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان رسمي، إنّه إنفاذًا لنداء رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية، تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين وعليهم التوجه لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.