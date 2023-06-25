«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات داخل رئاسة شرطة الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم

اشتباكات عنيفة شهدتها رئاسة شرطة الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم مع «الدعم السريع» لليوم الثالث على التوالي، بحسب عثمان الجندي مراسل «القاهرة الإخبارية».

وأضاف عثمان، أن الاشتباكات بلغت ذروتها واشتدت خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كثّف الدعم السريع هجومه على تلك المنطقة الاستراتيجية.

المعركة الآن بالأسلحة الثقيلة والخفيفة

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن شرطة الاحتياطي هي شرطة تابعة للداخلية السودانية، كما أنها قوات رسمية تتعامل لفض المظاهرات وأحداث الشغب، فضلًا عن امتلاكها قدرات عسكرية في القتال.

وأشار إلى أن المعركة تدور الآن بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، ويشارك فيها الطيران السوداني للتصدي للدعم السريع التي هاجمت المنطقة الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أهمية تلك المنطقة يعود لكونها مدخلًا لمدينة الخرطوم من ناحية الجنوب الجغرافي والسيطرة عليها يشكل خطورة.

وتابع عثمان الجندي أن أهمية تلك المنطقة أيضًا أنها لا تبعد كثيرًا عن سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة، لهذا هناك تصميم من قِبل الدعم السريع للقتال فيها من أجل السيطرة عليها، إلا أن الجيش يقف لها بالمرصاد ويقاتل من أجلها.