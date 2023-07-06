قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية لمدة 3 ساعات.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه لمدة 3 ساعات، الأحد المقبل، عن أجزاء من 5 مراكز، هي «بني عبيد- مركز المنصورة – دكرنس – تمي الأمديد- المنزلة» وذلك بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا، للقيام بأعمال صيانة داخلية بمرفق مياه ميت فارس.

قطع المياه يوم الأحد في الدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن قطع المياه لمدة 3 ساعات عن كلًا من:

- مركز ومدينة بني عبيد

- جزء من مركز المنصورة

- جزء من مركز دكرنس

- جزء من مركز تمي الأمديد

- قرية عرب زيدان بالمنزلة

وذلك يوم الأحد القادم الموافق 9 يوليو لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا.

سبب انقطاع المياه في الدقهلية

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى القيام بأعمال صيانة داخلية بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال بالمناطق المتأثرة وفى حالة وجود شكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 وغرفة الطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين.

وفي سياق متصل تفقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم، مرفق مياه ميت فارس وتبع سير العمل به واستعدادهم لأعمال الصيانة المرتقبة.