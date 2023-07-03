قطع وتعديل مواعيد ضخ المياه في 3 محافظات.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا والبحر الأحمر ومطروح، مواعيد قطع وتعديل ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها.

مدة وسبب انقطاع المياه عن مركز دشنا بقنا

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، قطع المياه عن مدينة دشنا غدًا الثلاثاء من الـ9 مساءً وحتى الـ9 صباح اليوم التالي بسبب عطل طارئ في خط طرد صرف صحي قطر 800 مم بطريق الجحاريد، موضحة أنّه سيتم قطع المياه عن مدينة دشنا، خلال تلك الفترة؛ لتخفيف الضغوط على محطات الصرف الصحي لحين الانتهاء من إصلاح الخط.

أرقام تليفونات البلاغات والاستفسارات

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، المواطنين وأصحاب المخابز والمقاهي قاطني مدينة دشنا توفير احتياجاتهم الضرورية من المياه، خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها ستتلقي استفسارات وبلاغات المواطنين عن الأعطال عبر الخط الساخن 125 ورقم الموبايل 01275118225

سبب تعديل مواعيد ضخ المياه بالبحر الأحمر

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه في مدينة القصير؛ لوجود عطل بمحطة تحلية القصي طبقا للآتي:

- الثلاثاء 4 يوليو الجاري: «العوينة - الجرف - العدوة - المستشفى - مبارك - أبو النصر».

- الأربعاء 5 يوليو: «الإذاعة والتلفزيون - المدينة الصناعية - الأبنودية - عمارات السيدة خديجة - المنطقة الرابعة».

- الخميس 6 يوليو: «عمارات العوينة الجديدة - الجزء الشمالي - رافع مبارك - التوطين».

- الجمعة 7 يوليو: «التقوى - شنيشن - خلف المخابرات - عمارات أبو النصر».

- السبت 8 يوليو: «الأمل وامتداد الأمل - السبع عمارات - توشكى - عمارات 144 - البلوكات».

- الأحد 9 يوليو: «الجميعة - المنطقة الثالثة - منخفض التكاليف».

مواعيد ضخ المياه بمطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مواعيد ضخ المياه اليوم بمنطقة عمر دارة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً.