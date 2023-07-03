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قطع المياه لمدة 12 ساعة في قنا غدا.. اعرف المناطق المتأثرة

كتب:

رجب آدم
06:00 م | الإثنين 03 يوليو 2023
إصلاح كسر في ماسورة المياه

إصلاح كسر في ماسورة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، وجود عطل طارئ في خط طرد صرف صحي قطر 800 مم بطريق «الجحاريد»، وسوف يجري بدء العمل في إصلاح الخط غدًا، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً، لمدة 12 ساعة، مما يتسبب في قطع المياه عن مدينة دشنا.

قطع المياه في مدينة دشنا بقنا غدًا

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أنه سيجري قطع المياه نحو 12 ساعة خلال مدة إصلاح خط طرد صرف صحي قطر 800 مم بطريق «الجحاريد»، وذلك بعد تعرضه لعطل مفاجئ اليوم، وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز والمقاهي من قاطني مدينة دشنا، توفير احتياجاتهم الضرورية من مياه الشرب خلال تلك الفترة.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا 

وذكرت أنه للاستفسار والابلاغ عن الأعطال، فإن رقم الخط الساخن 125، ويعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين.

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