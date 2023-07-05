تعرف على شروط استخراج رخصة قيادة السيارة.. أبرزها السلامة الصحية

نشرت منصة الإدارة العامة للمرور شروط استخراج رخصة قيادة السيارة، وألزمت وحدات المرور بتنفيذها، وفق التعديلات الأخيرة لقانون المرور حتى يكون جميع المواطنين أمام القانون سواء، كما تسعى وزارة الداخلية إلى تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتعلقة بالإجراءات الإدارية داخل المقرات الشرطية وتوفير عدد كبير من الموظفين لسرعة إنجاز المهام للمواطنين وغيرها من الأمور.

شروط استخراج رخصة القيادة

ووفق المعلن على منصة المرور، فإن شروط استخراج رخصة قيادة السيارات، وفقًا لقانون المرور الجديد لا يجوز لأي شخص قيادة سيارة دون الحصول على رخصة قيادة؛ حتى يتم التأكد من سلامة قوى الشخص نفسه، وأنه قادر صحيًا على قيادة السيارة، وكذلك اجتياز الاختيارات وأهمها اختبار القيادة، على النحو التالي:

- يشترط للحصول على رخصة القيادة ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

- ألا يكون المتقدم يعاني من مشكلات عضوية تمنع الحصول على رخصة القيادة.

- في حالة الإعاقة يجب الخضوع للكومسيون الطبي في وزارة الصحة واستخراج رخصة (المعاقين).

- اجتياز اختبار القيادة.

- اجتياز اختبار الإشارات.

- اجتياز الاختبار الطبي داخل وحدة المرور.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سيارة

- صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن يطلع موظف المرور على الأصل.

- صورة من شهادة التخرج أيضا مع إطلاع على الأصل.

- يقدم طلب الحصول على الرخصة على نموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور.

- يحتاج الملف أيضا لـ 4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم.

- أصل شهادة الكشف الطبي الذي يتم للمتقدمين داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة.