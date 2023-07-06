انطلاق فعاليات الملتقى الـ11 لتأهيل الخريجين وتوفير 17 ألف فرصة عمل

انطلقت فعاليات الملتقي الحادي عشر لتأهيل الخريجين لسوق العمل بمحافظة الجيزة، اليوم، بمشاركة 90 خبيرا في التسويق والتنمية البشرية و64 شركة كبرى ومؤسسة مصرية تعمل في قطاعات الأغذية والسياحة وسلاسل المطاعم الكبرى، لدعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص العمل لشباب الخريجين، اعتمادا على ربط المناهج التعليمية بالجامعات المصرية باحتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور محسن البطران، رئيس الملتقي وأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، في كلمته خلال افتتاح اعمال الملتقي، أنّه تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال اعتماد مقررات ومناهج دراسية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتضمن تطبيق معايير الجودة في التعليم وفقا لاحتياجات العمل الفعلية، يستهدف الملتقى توفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل وفقا لهذه المعايير لتلبية احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات، ومنها قطاع الأغذية والصناعات الغذائية والقطاع السياحي من خلال دراسات تطبيقية تحدد أولويات الأسواق التفضيلية من الناحية الاقتصادية وفقا لرؤية الدولة المصرية.

وأضاف البطران، أنّ الملتقي الذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعليم العالي من خلال المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم، يأتي انسجاما مع رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الخريجين وفقا لاحتياجات مختلف المهن المطلوبة، مشيرا إلى أنّ ذلك ينقل العملية التعليمية لتلبية الاحتياجات الفعلية للشركات العاملة في القطاعات الغذائية والسياحية، كنموذج تطبيقي لخدمة مشروعات المجتمع مع الاهتمام بالجانب التطبيقي للدراسة الجامعية وفي الجهات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي.

واوضح رئيس الملتقي الحادي عشر لتأهيل الخريجين لسوق العمل، أنّ نموذج النجاح للمؤسسات التعليمية يعتمد على تلبية احتياجات سوق العمل بما يضمن توفير فرص عمل تتوافق مع مهارات التعليم لخدمة المجتمع، مشيرا إلى ضرورة التوسع في برامج تأهيل الخريجين بمختلف الكليات بالجامعات المصرية ودمج مهارات العمل في المناهج التعليمية لضمان جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل.