«التعليم»: استدعاء ملاحظين «الشروق» للتحقيق بواقعة الغش لطالبة الثانوية

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استدعاء الملاحظين بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة التابعة لإدارة الشروق التعليمية، والتي شهدت واقعة ضبط طالبة لقيامها بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم استدعاء الملاحظين للتحقيق في الوزارة، بشأن واقعة ضبط الطالبة «هـ . م» داخل اللجنة، وذلك عقب ثواني معدودة من قيامها بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

محضر إثبات حالة

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول الذي استخدمته الطالبة داخل اللجنة، وتحرر محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، ويجري التحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.