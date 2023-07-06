العثور على جثة مجهولة الهوية بالطريق الإقليمي في المنوفية

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، العثور على جثة شخص مجهول الهوية على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفي الباجور العام/ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور، تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 55 عاما، وبتوقيع الكشف عليه تبين وجود إصابات، وجرى التحفظ على الجثمان ووصعه تحت تصرف جهات التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالعثور على الجثة

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بالعثور على جثمان شخص مجهول الهوية على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الجثمان في المستشفى.