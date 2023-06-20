تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 بمحافظة قنا.. الفندقي 240 درجة

يستعد الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 بقنا، لاتمام إجراءات الإلتحاق بمدارس التعليم الفني في محافظة قنا، بعد الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ 2024 ، ودرجات القبول بكافة مدارس التعليم الفني، وفقا لما اعتمده اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الذي حدد درجة القبول بكل مدرسة من مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة بحسب التخصصات، سواء للتعليم الزراعي أو التجاري أو الصناعي أو الفندقي.

درجات القبول في مدارس التعليم الفني في محافظة قنا 2023

وتستعرض «الوطن» درجات القبول في مدارس التعليم الفني بمحافظة قنا سواء صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي، وإليكم تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ 2024 في محافظة قنا:

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 190 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الزخرفية نظام الثلاث سنوات 170 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية بنات نظام الثلاث سنوات 150 درجة.

- تتسيق المدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 160 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 150 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 180 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة.

تنسيق فصول الخدمات 2023

- تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية بنين 160 درجة.

- تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 145 درجة.

- تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.

درجات القبول في التعليم التجاري بقنا 2023

- تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 233 درجة للمدارس الثانوية التجارية للبنين والبنات نظام الثلاث سنوات.

- تنسيق فصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات 200 درجة.

- تنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات 0180 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية التجارية الفندقية 240 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الزراعية للبنين والبنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات 120 درجة.

اجتياز الاختبارات الشخصية شرط القبول في التعليم الفني

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا عن جاهزية جميع مدارس التعليم الفني في المحافظة لاستقبال الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم لتنسيق مدارس التعليم الفني 2023 بحسب الرغبة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

وأكدت المديرية أنه من ضمن شروط القبول في مدارس التعليم الفني مثل الصناعية الميكانيكية والتعليم الفني الفندقي أن يجتاز الطالب الاختبارات الشخصية والطبية.