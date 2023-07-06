إعلامي سوداني لـ«القاهرة الإخبارية»: الجيش غيّر من تكتيكاته.. والدعم السريع فقدت الكثير من قدراتها

قال مجدي عبدالعزيز، إعلامي وباحث سياسي سودانية، إن الجيش السوداني غير من تكتيكاته واستراتيجياته القتالية في الخرطوم، لمواجهة التحد الأمني داخل العاصمة السودانية بعد تراجع قوات الدعم السريع وفقدها لمنظومة القيادة والسيطرة، لافتًا إلى أن المراقبين العسكريين يرصدون تراجعا كبيرا لقوات الدعم السريع خلال الشهور السابقة، وفقدانها الكثير من قدراتها ومعداتها وعرباتها ومدرعاتها القتالية.

وأضاف الإعلامي السوداني في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الدعم السريع أصبحت تحاول تجميع أفرادها للهجوم على بعض معسكرات الجيش السوداني، وبالتالي، فإن القوات المسلحة السودانية غيرت من تكتيكاتها بإنزال أعداد كبيرة جدا من وحدات العمل الخاص والقوات الخاصة في مدينة أم درمان.

وتابع، أن القوات المسلحة تنفذ عمليات تمشيط وتنظيف أم درمان، ووفقا لما قاله بعض المراقبين العسكريين فإن نسبة التنظيف بلغت 80% في مدينة أم درمان، كما أن الطيران العسكري يواجه بعض تجمعات الدعم السريع، كما يواجه الجيش السوداني بعض هذه التجمعات بالقصف المدفعي.

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن القوات المسلحة حينما أعلنت التعبئة العامة واستنفار الشباب، كان ذلك نتيجة لهذه الرغبة الشعبية العارمة للمشاركة في تطهير الخرطوم.