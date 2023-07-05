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استشاري تغذية علاجية يوضح عبر قناة الناس فوائد الملح الصخري للإنسان

كتب:

مريم جاد
04:22 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
استشارى تغذية علاجية

استشارى تغذية علاجية

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، عبر مداخلة هاتفية لقناة «الناس»، إنّ الملح الصخري أو كما يعرف بالخشن والجبلي مليئ بالماغنسيوم وله عدة فوائد ذهبية للجسم.

الملح الصخرى يعمل على ترطيب الجسم

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أنّه عندما يكون الإنسان صاحب ضغط عالٍ ولديه جفاف أو بشرة جافة يفضل أكلهم للملح الصخري بكمية صغيرة لأنها تشفط نسب المياه من الداخل فتعمل على ترطيب عام بالجسم.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم مريم جاد