محلل اقتصادي: برنامج الإصلاح حمى مصر من تأثيرات الأزمة العالمية

قال محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إنَّ الاقتصاد المصري نجح في اجتذاب الاستثمار الأجنبي وخفض العجز بالموازنة وزيادة التدفقات مواكباً بذلك الشكل الجديد للاستثمار العالمي، موضحاً ما ذكره تقرير الأونكتاد من «تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 11 مليار دولار عبر زيادة صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود» بأن هذه الصفقات جاءت لرغبة المستثمر في تسريع الوتيرة لاستثماراته بضخها في مشروعات قائمة بالفعل والتوسع فيها وما له من مردود اقتصادي على الداخل.

أنيس: الإصلاح الاقتصادي زاد من مرونة الاقتصاد المصري وامتصاصه للصدمات

وأضاف «أنيس» خلال استضافته ببرنامج «مال وأعمال» على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر نجح في إكساب الاقتصاد مزيد من المرونة ساعدته في امتصاص الصدمات المتتالية نتيجة الأزمات العالمية.

الاقتصاد المصري متنوع قطاعيا

وتابع المحلل الاقتصادي: «أزمة كورونا لو سبقت الإصلاح الاقتصادي لكانت بمثابة الكارثة على الاقتصاد المصري والبرنامج نجح في عمل العديد من الاصلاحات الهيكلية وتخفيض العجز والحد من معدلات البطالة».

وأوضح أن الاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد على مورد واحد مثل التصدير أو السياحة فقط أو أي قطاع مركزي، ولديه قدرة في حالة الأزمات والقدرات الاعتماد على السوق المحلي.