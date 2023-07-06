7 مخالفات مرورية تعرضك لغرامة 5000 جنيه.. احذرها

نظم قانون المرور المعمول به حالياً، و​لائحته المخالفات والعقوبات المرورية، بالإضافة إلى قيم الغرامات التي تطبق حال ارتكاب المخالفات المرورية، منها ما يجوز التصالح عليه، والبعض الآخر لا يجوز التصالح عليها، فضلًا عن أن هناك مخالفات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.

قانون المرور

وحدد قانون المرور المعمول به حاليًا، المخالفات المرورية التي تصل غرامتها إلى 5000 جنيه بحد أقصى، موضحا الحالات التي يجوز التصالح، والحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مؤكدًا أنه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء يتم استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص.

المخالفات المرورية بعقوبات تصل إلى 5 آلاف جنيه

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي تلك المخالفات، حيث حدد قانون المرور عقوبات صارمة لـ المخالفات المرورية التي لا يُسمح فيها بالتصالح، طبقًا لما ورد في قانون المرور، وهي:

ـ مخالفة نقل مواد محظور تداولها أو نقلها، تتراوح غرامتها ما بين 2000 إلى 5000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة نقل سلع محظور تداولها أو نقلها، تتراوح غرامتها ما بين 2000 إلى 5000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة نقل أداوات أو اشياء محظورة تداولها أو نقلها، تتراوح غرامتها ما بين 2000 إلى 5000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة استخدام أكثر من رخصة قيادة، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة الحصول على رخصة قيادة بطريق غير مشروع، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة الملغاة، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.