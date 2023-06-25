ما هي المخالفات المستحدثة في الرادرات الجديدة؟.. خبير مروري يجيب

لا تزال الأخطاء التي يرتكبها قائدو السيارات الملاكي، مستمرة ويتم رصدها من قبل الرادارات الحديثة الموجودة أعلى الطرق الرئيسية والمحاور العامة لتطبيق قواعد ولوائح المرور على سائقي السيارات بأنحاء الجمهورية، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية، مخالفات مرورية جديدة ترصدها أجهزة الرادار الحديثة.

3 مخالفات مرورية جديدة ترصدها أجهزة الرادار الحديثة

يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم تطبيق 3 مخالفات مرورية جديدة بعد رصدها من قبل أجهزة الرادار الحديثة الموجودة أعلى الطرق الرئيسية والمحاور العامة من قبل سائقي سيارات الملاكي، كالتالي:

1- مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للمقعد الأمام بجوار قائد السيارة.

2- وقوف السيارة في مطالع ومنازل الكباري.

3- وقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أنه سبق وتم تطبيق مخالفات أخرى رصدتها أجهزة الرادار الحديثة من قبل سائقي سيارات النقل وهي السيارات النقل التي تحمل بروز وأطوال، ومخالفة تغيير سائقي سيارات النقل مسار السير، وعدم استخدام قائد السيارة الإضاءة الأمامية ليلا.

كيفية الاستعلام مخالفات المرور برقم السيارة مصر 2023

من المعروف أن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور2023، يمكن للشخص الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة أون لاين من خلال الموقع الرسمي من هنــا، ويقوم الشخص بالضغط على أيقونة الاستعلامات، ثم القيام باختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور، ودخول بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها، ثم يقوم الشخص بكتابة رقم لوحة السيارة، ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.