مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: الغرب سيعطل أي وساطة صينية لتهدئة الأزمة السودانية

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الصين قد تلعب دور الوساطة لإنهاء الأزمة السودانية، لكنها ستجري حسابات دقيقة قبل الدخول في هذا الملف، لأنها تمارس الانتقائية فيما يتعلق بالأزمات الدولية.

المبادرة الصينية في الأزمة الروسية الأوكرانية لم تخرج بنتائج إيجابية حتى الآن

واستشهد «فرحات» خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر برنامج «مطروح للنقاش» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» بالمبادرة الصينية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، وقال إنها لم تخرج بنتائج إيجابية حتى الآن فيما يخص الصراع الدائر هناك، مضيفا أن البعض يتهم الغرب بالتعنت تجاه تلك المبادرة، لأنه يعتبر الصين حليفا استراتيجيا لروسيا.

دور الصين ما زال محدودا

وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يجري مراجعات للكثير من الثوابت الخارجية لبلاده، إذ أصبحت بكين تقدم نفسها باعتبارها قوة سلام عالمي وتطلع إلى دور أكبر في نظام الأمن العالمي، واستدرك: «لكن رغم كل ذلك فإن دور الصين ما زال محدودا في رأيي».

وتوقع ألا تلقى أي مشروعات للوساطة الصينية في تهدئة أو تسوية الصراع في السودان دعما غربيا، لأن هذا يصب في النهاية تجاه تحسين صورة الصين داخل النظام العالمي.